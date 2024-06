STVV stelt zijn nieuwe trainer voor: "Het werk van de voorbije jaren verderzetten"

STVV heeft trainer Christian Lattanzio officieel voorgesteld. Hij brengt ook twee Italiaanse assistenten mee naar Stayen.

De zoektocht naar een nieuwe trainer voor STVV, na het vertrek van Thorsten Fink naar KRC Genk, was geen sinecure. “Als club moeten we steeds klaar zijn voor veranderingen”, zei sportief directeur André Pinto tijdens de voorstelling.

“Maar een nieuwe coach kiezen, daar gaan we niet licht over. We hebben voor Christian gekozen omdat we aantrekkelijk voetbal willen blijven brengen. Voor ons was hij de perfecte kandidaat om het werk van de afgelopen jaren verder te zetten.”

De nieuwe trainer heeft een verleden bij Manchester City en wil verzorgd en aantrekkelijk voetbal op de mat toveren. “We willen een team hebben waarop iedereen trots kan zijn. Op voetbalgebied willen we agressief voetbal brengen, zowel met als zonder bal maar dat hangt natuurlijk van de tegenstanders af. We moeten niet alleen agressief uit de hoek komen maar het spel ook beheersen. We willen de competitie kunnen aangaan met de grotere teams.”

De club wil nog enkele versterkingen aantrekken in de komende weken. “We moeten zeker een uitgebalanceerd team hebben met spelers die ons helpen om dat te bereiken, maar voor mij is iedere speler belangrijk. We zullen zien wat er in de transferperiode zal gebeuren. Welke spelers er zullen weggaan en bijkomen en wat we moeten doen om klaar te zijn om een goed team te bouwen.”

Ondertussen was er ook een eerste training. De nieuwe trainer wordt op de Grote Markt van Sint-Truiden ook nog voorgesteld tijdens een fanevent in het kader van de match van de Rode Duivels tegen Slovakije.