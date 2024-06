Is Kevin De Bruyne helemaal klaar om te schitteren op het EK na zijn zware blessure?

Is Kevin De Bruyne helemaal klaar om te schitteren op het Europese toneel en de Rode Duivels naar mooie resultaten te leiden? Hij oogt alvast rustig en vastberaden en ook bondscoach Domenico Tedesco heeft alle vertrouwen in zijn aanvoerder.

"Ik ben er zeker van dat Kevin er klaar voor is", zo wuift de bondscoach alle twijfels weg. "Het is juist dat zijn seizoen niet makkelijk was voor hem, maar ook niet voor ons."

Tedesco hamerde nogmaals op het belang van De Bruyne voor de Rode Duivels. "Je kunt je inbeelden dat het voor mij als bondscoach ook niet eenvoudig was om een speler als Kevin De Bruyne er niet bij te hebben."

"Kevin heeft een kleine pauze gehad na de FA Cup-finale en dan is hij bij ons gekomen. We hebben getracht om de intensiteit op te bouwen, we zijn niet met het ganse team onmiddellijk aan 100 procent gestart. Ik heb absoluut geen twijfels bij Kevin."

De Bruyne kreeg zelf de vraag voorgeschoteld tijdens het persmoment of hij er helemaal klaar voor is. "Ik heb een zware hamstringblessure gehad, maar dat was in augustus en dus lang geleden."

"Ik vind dat het de laatste 3 à 4 maanden goed is gegaan. Ik heb wedstrijden gespeeld op een goed niveau. Ik voel me goed om aan dit tornooi te beginnen en België te helpen."