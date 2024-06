🎥 'Vertrek lijkt helemaal geregeld: video van Antwerpspeler duikt op'

De kogel lijkt helemaal door de kerk voor Chidera Ejuke. De speler van Royal Antwerp FC is zo goed als rond met zijn nieuwe club.

Chidera Ejuke liet een goede indruk na bij Royal Antwerp FC. Hij werd het voorbije seizoen gehuurd van CSKA Moskou, maar daar loopt zijn contract eind deze maand af.

Hij kan dus transfervrij vertrekken naar welke club hij ook maar wil. Zondag was al te horen dat het mogelijk Sevilla zou worden. De Nigeriaan zou een mondeling akkoord hebben met de Spaanse club.

Ondertussen werd Ejuke gespot op hotel in Sevilla en die beelden gingen meteen op sociale media goed rond. Volgens verschillende Spaanse bronnen tekent Ejuke er een contract voor de komende drie seizoenen in La Liga.

In 39 wedstrijden die de Nigeriaan speelde voor The Great Old was hij goed voor vijf doelpunten en zes assists. In het verleden kwam hij ook in actie voor onder meer Hertha Berlijn en het Nederlandse Heerenveen.