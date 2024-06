'Schot in de zaak: KRC Genk rondt vandaag en morgen twee transfers af'

KRC Genk is druk in de weer op de transfermarkt. Vandaag en morgen zouden er twee inkomende deals afgerond worden.

KRC Genk bouwt aan zijn ploeg voor volgend seizoen. Thorsten Fink is de nieuwe coach en samen met hem volgde ook al Jarne Steuckers.

Volgens Het Belang van Limburg worden vandaag en dinsdag twee transfers definitief in orde gebracht: Matte Smets (STVV) en Adrian Palacios (Cali).

Matte Smets besliste vorige week vrijdag om KRC Genk te verkiezen boven een aanbod van RSC Anderlecht. De opstapclausule in zijn contract bij STVV bedraagt 2,25 euro, waardoor er niet onderhandeld moet worden over de transfersom.

Alles is geregeld, enkel de praktische afhandeling van het dossier moet nog gebeuren. Dinsdag wordt al een volgende verdediger in Genk verwacht.

Het gaat om de Venezolaan Adrian Palacios, amper 19 jaar oud. Als hij zijn fysieke testen met succes aflegt, dan tekent ook hij een contract voor de vier komende seizoenen. Hij komt over van Deportivo Cali in Colombia. Transfersom: 1,70 miljoen euro.

In het spitsendossier is dan weer nog geen doorbraak. De onderhandelingen over de Zuid-Korean Oh van Celtic lopen nog. Hoe het zit met Roberto Fernandez van Malaga is momenteel niet geweten, maar de Limburgers blijven interesse tonen.