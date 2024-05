Geen Nicky Hayen op de bank bij Club Brugge, Michiel Jonckheere is zeer duidelijk over de regels

Club Brugge heeft aan een punt tegen Cercle Brugge genoeg om de titel te vieren. Dat moet het wel doen zonder coach Nicky Hayen, die geschorst is en dus niet in de neutrale zone mag komen. De honneurs worden waargenomen door Michiel Jonckheere.

Michiel Jonckheere sprak vooraf de pers toe in het stadion bij de rechtenhouders Eleven / DAZN. Van Nicky Hayen geen spoor, hij volgt de wedstrijd vanuit een bureau in het stadion gaf hij eerder aan op de persconferentie.

Jonckheere weet dat er geen enkele communicatie kan of mag zijn met de T1 van Club Brugge. "Er mag geen communicatie zijn met Nicky en die zal er ook niet zijn, maar wij voelen elkaar heel goed aan", klonk het al op de website van Club Brugge.

© photonews

De ambitie is dan ook duidelijk: "We spelen hier absoluut niet voor een punt vandaag. We willen winnen, maar gaan ons verstand gebruiken", aldus de T2 van Club Brugge die voor de gelegenheid dus T1 ad interim is.

Geen wedstrijd als een ander

"Het is geen wedstrijd als een ander, dat is zo, maar we starten met enorm veel goesting en vertrouwen. De jongens hebben deze week getoond dat ze fysiek en mentaal klaar zijn. We hebben zo ‘normaal’ mogelijk naar deze wedstrijd toegeleefd. We hebben ons gameplan klaar."

Als Club Brugge niet verliest, dan is het zeker van de titel. In het andere geval mogen Anderlecht en Union SG ook niet winnen, want anders kan een van die teams nog de oppergaai meenemen. Het beloven dan ook negentig spannende minuten te worden.