Als de Rode Duivels dat voorbeeld volgen...: "Vandaag al een hevige dag, zodat we morgen zeker in vorm zijn"

Duimen maar dat de Rode Duivels in bloedvorm aan hun EK beginnen. Als ze het voorbeeld van de fans volgen, moet het wel in orde komen.

De verwachting is dat ongeveer zo'n 7000 supporters de Rode Duivels maandag zullen steunen tegen Slovakije. Er zijn fans die er wel heel veel voor over hebben om het niet te missen en er vooral heel vroeg wilden bij zijn. Een dag eerder dan nodig zijn er al Belgische supporters gearriveerd in Frankfurt die er nu reeds het beste van maken.

Willem Geeroms is bijvoorbeeld zo'n supporter en legt aan VRT NWS uit waarom hij en zijn maten al ter plaatse zijn. "We hebben gehoord dat het feestje morgen rap gaat beginnen. We beginnen er al om 14u aan. We wilden zeker op tijd zijn. Het zal vandaag al een hevige dag worden, zodat we zeker in vorm zijn morgen."

EK in Duitsland een unieke kans

Voor de spelers is geldt wellicht de omgekeerde aanpak: vandaag zeker voldoende rust nemen, om dan morgen hopelijk te vlammen. De supporters zien het nu al zitten en zijn klaar voor een leuke beleving. "Dat komt in orde. Het was vier-vijf uur rijden. Het is dus niet ver, het is een unieke kans."