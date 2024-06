Johan Boskamp wijst op belangrijke achtergrond in vete tussen Tedesco en Courtois

Thibaut Courtois doet niet mee op het EK. De vete met bondscoach Domenico Tedesco is daar de oorzaak van.

Zoek niet naar Thibaut Courtois op het EK. Voor ex-bondscoach Dick Advocaat, in gesprek met Johan Boskamp, is het doodzonde dat de beste doelman ter wereld niet van de partij is.

Ondanks alle miserie blijft het immers een heel goede keeper. “Over zijn kwaliteiten bestaat er geen discussie”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

“Hij hoort tot de wereldtop. Maar mensen schijnen wel te vergeten dat Courtois het zelf is afgetrapt. Dan is het nu niet aan Tedesco om op zijn blote knietjes naar hem toe te kruipen.”

Het is en blijft een zaak waar wellicht niet alles geweten is. Niemand weet hoe de vork precies in de steel zit en wat er allemaal meespeelt. En wellicht zullen we dat ook nooit weten. Zoals de kaarten nu liggen zal Courtois niet meer spelen, zolang Tedesco bondscoach van de Rode Duivels is.

“Weet je wat het ook is, Dick?”, gaat Boskamp verder met de nodige achtergrondinformatie. “Het is niet de eerste keer dat hij overhoop ligt met een trainer. Met Wilmots botste het op het einde ook al. Alleen met Martinez had hij geen problemen. Maar onder hem behoorde hij natuurlijk wel tot de lievelingetjes.”

Courtois had zelf aangegeven dat hij deze zomer niet naar het EK wou trekken, om optimaal te revalideren na zijn blessures van dit seizoen. Al kon hij bij Real Madrid wel vroeger spelen dan verwacht en kwam hij dit seizoen nog meerdere keren in actie, waaronder ook in de finale van de Champions League.