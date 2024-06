🎥 Hoe pakt Domenico Tedesco het aan tegen Slovakije? "Hij zal de bal niet altijd willen hebben"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maandagavond gaat het EK pas echt van start voor de Rode Duivels. Zij nemen het dan op tegen Slovakije.

We hebben er allemaal lang naar uit moeten kijken, maar maandagavond gaat het EK voor de Rode Duivels van start. Zij spelen in Frankfurt tegen Slovakije.

De spelers en staf reisden zondag van het basecamp in Ludwigsburg naar Frankfurt. Op het persmoment kwamen Kevin De Bruyne en bondscoach Domenico Tedesco spreken.

KDB gaf een heel rustige indruk. Hij leek de afgelopen dagen en weken erg gelukkig. Er werd hem gevraagd of hij zich beter in zijn vel voelde dan andere tornooien. "Nee, niet per se", klonk het.

Tedesco had het op zijn beurt over de Slovaken. Zij zetten graag veel druk op de tegenstander, iets wat de bondscoach misschien wel in zijn voordeel kan gebruiken...