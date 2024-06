Hey Jude! Topfavoriet Engeland bibbert zowaar in zijn EK-opener maar uitgerekend Bellingham is reddende engel

Jude Bellingham, wie anders? Hij heeft de eerste EK-match van medetopfavoriet Engeland beslist. De Engelsen kunnen hét goudhaantje bij uitstek maar beter koesteren.

Samen met de Fransen worden de Engelsen beschouwd als de topfavorieten op dit EK. Het was dus uitkijken of ze die status ook kracht gingen bijzetten in hun eerste wedstrijd. Ze lieten er alleszins weinig gras over groeien. Nog in het openingskwartier kon Bellingham al een afgeweken voorzet van Saka in doel buffelen: 0-1.

"Hey Jude" rolde bijgevolg al van de tribunes. Vanuit Servisch oogpunt was het niet al te scherp verdedigd. Een snelle reactie kwam er ook al niet. Engeland kon eenvoudig controleren en zijn krappe voorsprong op het scorebord houden. Het moest niet echt hard op het gaspedaal duwen om met een bonus te gaan rusten.

Niveau Engelsen zakt na rust

Het was wel een smetje dat Kane vrijwel onzichtbaar was en na de pauze moest Engeland echt wel oppassen voor de gelijkmaker. Mladenovic vergat zijn voet tegen de voorzet van Vlahovic te zetten. Er kwamen nog wat waarschuwingen aan het adres van de Engelsen, die zich in slaap lieten wiegen en hun niveau zagen zakken.

Al had het ook wel 0-2 kunnen worden. Bowen slaagde er wel in om Kane in stelling te brengen. Doelman Milinkovic-Savic tikte de kopbal tegen de onderkant van de lat. Kane moest zelfs aan de andere kant eens de meubelen redden door in de weg te staan bij een volley van Birmancevic die aardig op weg leek naar doel.

Engeland leider in groep C

Toch wat gebibber dus bij de Engelsen. Niet meteen een denderende prestatie die de rest angst moet aanjagen, maar de overwinning haalden ze wel binnen. Altijd belangrijk bij het begin van een kampioenschap. Engeland is na speeldag 1 de enige leider in groep C, aangezien Slovenië en Denemarken gelijkspeelden.