Nog nooit gezien bij de Rode Duivels, het is gewoon top: "We zitten op dezelfde golflengte" en "Waar ik tevreden mee ben? De finale"

Het is misschien al een paar keer geschreven, maar de sfeer binnen de nationale ploeg heeft nog nooit zo goed gezeten. Dat is een observatie die iedereen hier in Freiberg maakt na drie dagen de spelers te kunnen gadeslaan. Yannick Carrasco bevestigde dat ook...

Toch wel opmerkelijk gezien het vorige toernooi een flop werd en er heel wat nieuwe spelers zijn gekomen. Maar nog nooit zagen we zo'n gemoedelijke sfeer. Er zijn geen kliekjes, iedereen dolt met iedereen en vooral de anciens lopen te stralen.

Dan hebben we het over Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, maar ook over Yannick Carrasco. Dat werd nogmaals bevestigd toen hij met een stralende glimlach voor de pers ging zitten. "De sfeer is top", knikte hij. "Op hotel ook. Niemand blijft op zijn kamer zitten. We spelen samen spelletjes, kaarten, PlayStation... De honger is groot en iedereen is heel gemotiveerd."

Geen generatiekloof

Van een generatiekloof lijkt er geen sprake. Zo was er het filmpje van Amadou Onana op SnapChat waarbij de 22-jarige middenvelder de spot dreef met het 'lange haar' van de 32-jarige De Bruyne. De Bruyne zei vorige week nog dat hij in zijn hoofd 12 is.

"Dat klopt, ik heb dat ook", lachte Carrasco. "Dat moet ook als je jong wil blijven. Een generatiekloof is er niet, want hier zitten ook geen 15-jarigen hé. (lacht) We zitten op dezelfde golflengte wat het leven betreft. Voetballers blijven altijd wat kind hé. (knipoog)

Maar waar komt die optimale sfeer vandaan? "Alles gaat hand in hand. De ervaring van Qatar heeft ons ook volwassener gemaakt. Als je jong bent, focus je veel op jezelf, op je eigen prestaties. Als je wat ouder wordt, probeer je andere spelers te helpen en het voorbeeld te geven."

Zelfs verjonging in kaartersgroep

Zelfs in het kaartersgroepje waar vroeger enkel anciens deel van uit maakten, is er verjonging geslopen. "Wie daar nu inzit? Jan, Kevin, ik, Charles, Leandro en recentelijk ook Maxim. Vroeger had Hans Vanaken enorm veel geluk bij het kaarten, nu is dat Jan. Maar ik begin er ook te komen... (lacht)."

Het mag dan speels zijn binnen de groep, de mentaliteit om ver te geraken is er. En daar kan de sfeer enkel bij helpen. "Waar ik tevreden mee ben op dit EK? De finale! Anders heb je geen winnaarsmentaliteit."