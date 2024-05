Cercle Brugge gaf criticasters lik op stuk in play-offs: Thibo Somers zegt waar het op staat

Cercle Brugge heeft het seizoen afgesloten met een bijzonder knappe vierde plaats. De Vereniging pakte een punt in de Brugse derby, wat volstond om Racing Genk nog voorbij te gaan.

Vooraf had Cercle Brugge een zege nodig tegen stadsgenoot Club Brugge om zeker te zijn van de vierde plaats en zekerheid op de voorrondes van de Europa League. Die zege was uiteindelijk niet nodig.

"Het is natuurlijk dubbel", zei Cercle-kapitein Thibo Somers. "We kunnen hier echt 0-1 winnen, maar Club had ook wel kansen om te scoren. Warleson had enkele goede reddingen in huis, dus ik denk dat een gelijkspel wel verdiend was."

Cercle moest beter doen dan Genk, dat in de 80ste minuut de 2-0 slikte tegen Union. "We wisten op de bank ook niet hoe het eraan toe ging in Union-Genk. Daardoor moesten we blijven opletten bij de aanvallen van Club."

Somers trots op vierde plaats Cercle Brugge

Er overheerste ook veel trots bij Somers, want Cercle Brugge sluit de play-offs af met 13 op 30. "Terwijl iedereen voor aanvang van de Champions' Play-offs zich wellicht afvroeg wat wij hier kwamen doen."

"Iedereen dacht wellicht dat we hooguit drie punten zouden rapen in de play-offs, maar uiteindelijk speelde niemand graag tegen ons, zelfs Club Brugge niet. We mogen echt fier zijn op die dertien op dertig."