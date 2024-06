Dit is volgens analisten dé reden om aan te nemen dat sfeer goed zit binnen de kleedkamer van Rode Duivels

De Rode Duivels zijn aan hun avontuur op het EK begonnen met een wedstrijd tegen Slovakije. Wat het resultaat ook wordt, voor de wedstrijd was het al duidelijk dat er een goede sfeer in de groep zit volgens de analisten.

Vooraf werd er veel gespeculeerd over in welke opstelling en met welke spelers de Rode Duivels aan de wedstrijd zouden beginnen. En Domenico Tedesco wist uiteindelijk toch wel flink te verrassen in zijn basiself.

Voorin koos hij voor Doku en Trossard rond Lukaku, achterin werden Debast en Faes gedropt en Carrasco werd linksachter - niet Maxim De Cuyper dus. En Tedesco zelf zei heel weinig over de zaak in het interview vooraf.

© photonews

Opvallend daarbij was dat ook de journalisten niets op voorhand wisten. "Het is een teken dat er geen lekken zijn naar de pers. Is dat een teken dat de sfeer binnen de groep goed zit", vroeg Karl Vannieuwkerke zich af bij Sporza.

Geen lekken

Een gevoel dat gedeeld werd door de analisten in de studio en in Duitsland. "Het is inderdaad opvallend dat niemand op voorhand iets wist", aldus Cyriel Dessers ook in zijn reactie. "Dat is in het verleden toch anders geweest."

"Meestal weet je op voorhand wel wie er zal spelen. In de kleedkamer houdt iedereen de lippen op elkaar en zelfs de manier van spelen is nog niet naar buiten gekomen. Dat is toch een voordeel", aldus nog de aanvaller.