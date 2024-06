Wesley Sonck heeft plots heel wat te vertellen over ... Thibaut Courtois

Roemenië won in de groep van de Rode Duivels knap met 3-0. Daar viel achteraf wel wat over te zeggen door de analisten. Zo ging doelman Andriy Lunin zeker niet vrijuit bij de eerste twee doelpunten van Roemenië.

Neen, Andriy Lunin zag er niet goed uit in de wedstrijd van zijn Oekraïne tegen Roemenië. Bij het eerste doelpunt gaf hij de bal plompverloren aan een Roemeen, bij het tweede doelpunt ging hij genereus over de bal.

"Ancelotti had snel de keuze gemaakt om voor Thibaut Courtois te kiezen voor de Champions League-finale. En dat was achteraf bekeken zeker geen onlogische keuze. Dat hebben we ondertussen nu ook gezien."

"Neen, het was voor mij op voorhand al duidelijk, maar nu is het alleen maar duidelijker gemaakt. Het waren echt twee fouten van Lunin", aldus Wesley Sonck in zijn analyse bij Sporza over de wedstrijd van Oekraïne tegen Roemenië.

Thibaut Courtois had het beter gedaan

"Thibaut Courtois: Vijf wedstrijden, nul tegendoelpunten. Hij had deze ballen zeker gepakt. Lunin duikt er bij die tweede gewoon over. Dat heb ik jou al beter zien doen Karl Vannieuwkerke", kon er een lachje af richting de rest van het panel.

Thibaut Courtois had volgens hem echt wel een betere prestatie neergezet dan Andriy Lunin. Thibaut Courtois is er op dit EK wel niet bij: hij raakte naar eigen zeggen niet helemaal fit, al was er natuurlijk ook een akkefietje met Tedesco.