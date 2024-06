"Clown" en "Stukske trainer": 'bizarre beslissing' Tedesco maakt de supporters al meteen kregelig

De Rode Duivels zijn aan hun avontuur op het EK begonnen met een wedstrijd tegen Slovakije. Vooraf werd er veel gespeculeerd over in welke opstelling en met welke spelers de Rode Duivels aan de wedstrijd zouden beginnen.

En Domenico Tedesco wist uiteindelijk toch wel flink te verrassen in zijn basiself. Voorin koos hij voor Doku en Trossard rond Lukaku, achterin werden Debast en Faes gedropt en Carrasco werd linksachter - niet Maxim De Cuyper dus.

En Tedesco zelf zei heel weinig over de zaak in het interview vooraf. "Hoe we gaan spelen? Dat ga ik nu nog niet verklappen. Ik ga mijn tactiek niet prijsgeven, omdat we ook nog niet weten hoe Slovakije zal spelen."

Keuze voor Carrasco beroert de gemoederen

Op de sociale media gingen de keuzes van Tedesco ondertussen wel de wereld rond. Vooral de keuze voor Carrasco in de plaats van De Cuyper ging de wereld rond. Haast niemand die de keuze van Tedesco begreep.

En dus werd op X gretig ingegaan op het debat. We geven jullie graag een bloemlezing mee van de vele reacties die werden gepost van mensen die toch liever een keuze voor De Cuyper hadden gezien in plaats van Carrasco.

Franchement, je ne comprends pas Carrasco arrière gauche #BELSLO #rtbf — remko (@remkoguerfi) June 17, 2024

#belslo wat een klucht met trainer #tedesco. Kies een Belgische trainer int vervolg. #decuyper moet altijd spelen. — The doctor (@Bombasticbulls) June 17, 2024

Een volwaardige linksback in uw rangen hebben die fit is en ook goed presteert, maar dan wel ne middenvelder op die positie laten starten, Tedesco f*ck off 🤡 #EURo2024 #BELSLO — Stijn Bertels (@StijnBertelss) June 17, 2024

Ergens diep vanbinnen begrijp ik wel waarom De Cuyper niet in de basis staat maar GODVERDOMME TEDESCO WAAROM. #BELSLO #BELSVK — Fré OLE OLE (@ALLSHDWS) June 17, 2024

Kan er iemand dat stukske trainer het verschil uitleggen tussen een linksachter en een wingback... Daar moet je toch toch altijd voor De Cuyper kiezen! In het zelfde bedje ziek dan Martinez! #BelSlo #EURo2024 — Brad M (@1_BradM) June 17, 2024

Al waren er ook mensen die een andere mening aangedaan waren. "Jipla aanvallen", kirden zij uit volle borst over de keuze voor Carrasco én Doku op de linkerflank. Of hoe het ook nooit voor iedereen goed of slecht is.

That’s a decent 11 Belgium can put out tbf #EURo2024 #belslo — Baz Lightbeer 🍻🇱🇻🏌️‍♂️🐶 (@cleet_tweet) June 17, 2024