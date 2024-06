OFFICIEEL PSV blijft scoren met Belgen, ook overname van speler van Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSV Eindhoven is druk bezig aan zijn kern voor de toekomst. Het neemt ook een speler van Royal Antwerp FC over.

Emre Can Duran voegt zich bij PSV Academy. De zestienjarige verdediger komt over van Royal Antwerp FC. Hij maakt met ingang van volgend seizoen onderdeel uit van PSV O17.

"De op 23 februari 2008 in Gent geboren Emre speelt doorgaans als de linker centrale verdediger. In totaal maakte hij al tien keer zijn opwachting voor verschillende jeugdteams van Turkije. De boomlange verdediger tekent een overeenkomst op PSV Campus De Herdgang met een looptijd tot medio 2027", klinkt het.

Andere Belg

Samuel Dumbili, die zich in 2018 aansloot bij PSV Academy, heeft zijn eerste profverbintenis getekend. De Belg zette zijn handtekening onder een overeenkomst die hem tot medio 2026 aan PSV verbindt.

"Komend seizoen komt de rappe vleugelaanvaller uit voor PSV O17. De zestienjarige Dumbili speelde op PSV Campus De Herdgang al in het rood-wit namens de O11, O12, O13, O14, O15 en O16. Hij beschikt over unieke kwaliteiten bij het passeren van zijn tegenstanders en combineert techniek met snelheid in balbezit", valt er te lezen bij de Nederlandse club.

Royal Antwerp FC ➡️ PSV

Welkom Emre Can! 🤩🇹🇷#PSVAcademy — PSV (@PSV) June 17, 2024