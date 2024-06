Marouane Fellaini doet zijn zegje over de vete tussen Thibaut Courtois en de bondscoach

Grote afwezige vanavond op de match van de Rode Duivels is ongetwijfeld Thibaut Courtois. Marouane Fellaini denkt er alvast het zijne van.

De Rode Duivels geven om 18 uur Slovakije partij. Het is de eerste groepswedstrijd van België op het EK in Duitsland. Er is veel te doen over de opstelling, maar er is nog één thema dat continu ter sprake komt.

Eén ding dat de Rode Duivels blijft achtervolgen is de afwezigheid van Thibaut Courtois. De nationale ploeg blijft maar met de vete tussen de doelman en de bondscoach geconfronteerd worden, tot grote ergernis zelfs van Romelu Lukaku.

Ook ex-Rode Duivel Marouane Fellaini vindt dat er al genoeg woorden aan de hele zaak besteed werden, zo heeft hij verteld in een interview met La Capitale.

“We hebben het over de beste keeper ter wereld, die net La Liga en de Champions League heeft gewonnen. Het is altijd beter om hem bij ons te hebben. Het is moeilijk te accepteren, maar we moeten verder en het zonder hem doen”, reageert Fellaini.

“Het was de beslissing van de coach en Thibaut heeft zelf gezegd dat hij niet klaar zou zijn voor het EK. Dat kunnen we alleen maar betreuren. Tot slot, onophoudelijk praten over de zaak Courtois is een slechte dienst aan Koen Casteels, die op het punt staat om in zijn allereerste grote toernooi te spelen. Thibaut is er niet, dus laten we Koen steunen.”