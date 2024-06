Romelu Lukaku mengt zich in de ruzie tussen Courtois en Tedesco

Geen onderwerp dat de voorbije maanden meer aandacht geniet dan het conflict tussen doelman Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco bij de rode Duivels.

Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat Courtois het oefencomplex in Tubeke verliet na een akkefietje over de aanvoerdersband, maar tot op vandaag is de zaak nog altijd hot nieuws.

Romelu Lukaku heeft in een interview met Aster Nzeyimana voor VTM over de zaak gesproken. De uitzending daarvan volgt vanavond, na de match tegen Montenegro.

Romelu Lukaku kreeg die bewuste avond tegen Oostenrijk de aanvoerdersband en voelt zich dan ook betrokken bij de hele zaak. “Ik heb met beide kanten gesproken. Ik heb hen allebei gezegd wat ik erover dacht. Uiteindelijk is de nationale ploeg het belangrijkste. De spelers die er zijn, moeten we vertrouwen geven”, klinkt het bij Big Rom.

Gerust laten

Veel meer woorden wil hij er niet aan vuil maken. “Als Courtois en Tedesco willen praten, dan moeten ze dat doen. En wat er gebeurt, gebeurt. We zijn niet het enige land waar sterspelers niet meedoen. Het is écht geen gemakkelijke situatie.”

Lukaku vraagt de zaak gerust te laten. “De media blijven maar olie op het vuur gooien. Op een gegeven moment moeten ze daar mee stoppen. Geef gewoon vertrouwen aan de spelers die hier zijn, zij hebben het ook allemaal goed gedaan.”

“We moeten vooruit kijken, we zitten volop in een trainingskamp. Laat ons er het beste van maken”, klinkt het tot besluit.

Het volledige interview met De Bruyne en Lukaku is vanavond vanaf 23 uur integraal te bekijken op VTM en VTM GO aansluitend op de match van de Rode Duivels tegen Montenegro.