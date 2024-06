📷 'Vraagprijs Aster Vranckx naar beneden, waardoor België of Nederland mogelijk wordt'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wolfsburg laat de vraagprijs van Aster Vranckx zakken. Daardoor wordt hij haalbaar voor de betere Belgische en Nederlandse clubs.

Bij VfL Wolfsburg ligt Aster Vranckx nog onder contract tot midden 2025. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 12 miljoen euro.

Transferjournalist Gianluca Di Marzio laat op zijn sociale media weten dat de Duitse club de vraagprijs voor onze landgenoot zakt naar 10 miljoen euro, waardoor hij een target kan zijn voor bepaalde Belgische en Nederlandse clubs.

Di Marzio weet echter dat Fiorentina concreet op zoek is naar een type speler als Vranckx. Onze landgenoot kent de Serie A, hij werd door Wolfsburg al verhuurd aan AC Milan, al was die passage weinig succesvol.

Hij speelde amper tien wedstrijden in Italië, waardoor de aankoopoptie die AC Milan had in de deal niet gelicht werd. Toch lijkt Fiorentina overtuigd om Vranckx binnen te halen.

Vorige zomer wou PSV Eindhoven Vranckx al binnenhalen, maar toen kozen ze voor Jerdy Schouten. Of er interesse is uit de Jupiler Pro League is momenteel niet geweten.