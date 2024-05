🎥 Zotte beelden: de bus van Club Brugge is zelfs niet meer te zien door de rook heen

De spanning is te snijden in het Jan Breydel-stadion. Alle Club Brugge-supporters wachten op het meest onverwachte feestje uit hun leven. Wie had dit twee maanden geleden immers gedacht?

Uren voor de match waren er al duizenden fans aanwezig rond Jan Breydel. Velen van hen wachten op de spelersbus. Die moest zich een weg door de massa banen en dat ging heel langzaam. De hoeveelheid Bengaals vuur die daarbij werd afgestoken, tartte alle verbeelding. Het mag duidelijk zijn: de supporters van blauw-zwart gaan er vandaag een heksenketel van maken. Club heeft nog een puntje nodig om kampioen te spelen. Voor de play-offs hadden ze nog 19 punten achterstand op Union. Na halvering waren er dat nog steeds 10, maar de achterstand slonk als sneeuw voor de zon. Veel fans hadden zich hier niet meer aan verwacht, maar de titel zou nog zoeter smaken daardoor. Nicky Hayen zou een volksheld worden in Brugge. Aankomst bus Club Brugge #clubbrugge #clucer pic.twitter.com/jKYbZPvpLk — koentjefcb (@koentjefcb) May 26, 2024 🚍 Zoek de bus. #CLUCER pic.twitter.com/nydV6wMh0K — Jarno Bertho (@JarnoBertho) May 26, 2024





