Domenico Tedesco had er helemaal niet bij stilgestaan: "Waarom vertel je me dit nu?"

Domenico Tedesco zorgde eventjes voor hilariteit tijdens het persmoment op de vooravond van de partij tegen Slovakije. De bondscoach van de Rode Duivels werd eraan herinnerd dat hij nog nooit won in het stadion van Frankfurt.

Domenico Tedesco was in het verleden coach bij Schalke 04 en RB Leipzig, maar hij kon nog nooit een wedstrijd winnen in het Deutsche Bank Park in Frankfurt. Hij leek er zelf nog niet bij te hebben stilgestaan.

"Waarom vertel je me dit nu?", reageerde de bondscoach. Het zorgde eventjes voor hilariteit. "Ik denk niet negatief. In Frankfurt spelen is niet zo eenvoudig", benadrukt hij.

"Het is een topteam en er heerst een geweldige sfeer. Ze hebben goede supporters en het is een plezier om hier te spelen."

Tedesco benadrukt dat hij toch goede herinneringen heeft aan de verplaatsingen naar Frankfurt. "Ik herinner me enkele goede wedstrijden met Schalke, we speelden hier gelijk. Ik heb nog wel positieve gevoelens over dit stadion."

Bovendien stipt de bondscoach met een knipoog een belangrijk detail aan waar maandag tegen Slovakije een verschil zit met zijn vorige wedstrijden in Frankfurt. "Maandag zitten we op de andere bank want wij zijn het thuisteam."