🎥 Ronduit triestig! Rondvliegende stoelen, brekend glas... Vechtpartij breekt los voor clash tussen Servië en Engeland

Om klokslag 21u is de aftrap gegeven van Serviƫ - Engeland. Helaas was er voordien een vechtpartij losgebarsten.

Het is absoluut geen rustige aanloop in Gelsenkirchen geweest naar de wedstrijd tussen Servië en Engeland, wat sowieso een belangrijk treffen is in groep C. Beide landen hebben ook supportersgroepen met een bepaalde reputatie. Tussen enkele 'supporters' is het alleszins goed misgelopen, blijkt uit beelden op sociale media.

Uren voor de aftrap van Servië - Engeland zijn bezoekers aan een horecazaak met mekaar slaags geraakt. De betrokkenen zijn vermoedelijk naar Duitsland afgezakt voor het EK voetbal. Het is nog wachten op definitief uitsluitsel over hun nationaliteiten, maar het zou om Engelsen, Serviërs en misschien ook Albanezen gaan.

England vs Serbia šŸ“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æšŸ‡­šŸ‡·šŸ‘Š pic.twitter.com/MEYXP4SvZv — Football Fights (@footbalIfights) June 16, 2024

De beelden spreken voor zich: er is brekend glas vast te stellen en de stoelen vliegen in het rond. Het werd in de omgeving ook al snel duidelijk dat er chaos aan het uitbreken was. De politie kwam kort na het ontstaan van de vechtpartij ter plaatse. Daardoor zetten de vechtjassen het vervolgens grotendeels op een lopen.

Enkelen werden wel door de ordediensten snel tegen de grond gewerkt. De vredevolle gedachte van de openingsceremonie van het EK voetbal was even heel ver weg. Laten we hopen dat het in de late uurtjes wel voor iedereen veilig blijft in Gelsenkirchen.

Albania and England vs. Serbia today in Germany. Fight before the game. pic.twitter.com/bCWi56D1Ci — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) June 16, 2024