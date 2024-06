Vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels: starten Vertonghen en Theate tegen Slovakije?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maandagavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het EK. Bondscoach Tedesco heeft veel opties, maar zal keuzes moeten maken. Wij stelden onze verwachte elf samen.

Doelman

Er bestaat geen twijfel over wie in doel start. Door de afwezigheid van Thibaut Courtois is Koen Casteels de nieuwe nummer één geworden bij de Rode Duivels.

Verdedigers

Tedesco maakte daags voor de wedstrijd bekend dat Vertonghen en Theate beschikbaar zullen zijn. Wij verwachten dat de bondscoach toch kiest voor de fitste verdedigers. Dat wil zeggen Maxim De Cuyper op links, Wout Faes en Zeno Debast centraal achteraan en Timothy Castagne op rechts.

Middenvelders

Op het middenveld start Amadou Onana sowieso, alweer geen twijfel over mogelijk. Naast hem komt Orel Mangala of Youri Tielemans te staan. Wij denken aan Mangala, omdat De Cuyper nogal aanvallend ingesteld is. Hij heeft meer loopvermogen dan Tielemans en kan dus makkelijker doorschuiven naar de linkerflank.

© photonews

Aanvallers

Dat Romelu Lukaku in de spits start, is een vanzelfsprekendheid. Wij denken dat Yannick Carrasco naast hem op links komt te staan. Ook weer omdat De Cuyper aanvallender verwacht wordt te spelen en Carrasco is het gewend om als wingback te spelen.

Jérémy Doku zal dan naar de verwachtingen van flank veranderen en op rechts starten. Dat deed hij in het verleden ook al bij de Duivels.