📷 Supporters Rode Duivels steken de draak met afwezigheid Thibaut Courtois op het EK

Vele supporters van de Rode Duivels waren de afgelopen maanden in de ban van Thibaut Courtois en de saga rond zijn persoon. Nu ze zelf op het EK aanwezig zijn, kunnen ze het niet laten om het op hun eigen manier aan te halen.

De Rode Duivels komen pas maandag in actie tegen Slovakije, maar de fans leven in de fanzone in Frankfurt al volop toe naar die eerste groepswedstrijd. Die zal België spelen met Koen Casteels onder de lat en zonder Thibaut Courtois. Een groep supporters heeft alvast besloten om een grappige draai te geven aan de saga rond Courtois.

Zij zijn in de fanzone gespot met een gele kapiteinsband rond hun arm, met daar in het zwart de letter C van captain op geschreven én ook een afbeelding van Thibaut Courtois. Zo wordt er al dan niet op subtiele wijze toch nog eens verwezen naar alle commotie rond de doelman van Real Madrid van het voorbije seizoen.

© photonews

De sfeer bij de Belgische aanhang lijkt alleszins opperbest te zijn. De dresscode is alvast in orde: de rode shirts vrolijken de boel in Frankfurt mooi op en ook gadget als een tricolore hoed mag niet ontbreken. Kortom, de supporters zijn er klaar voor. Laten we hopen dat dit ook voor de spelers geldt. Antwoord maandagavond.