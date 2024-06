Hoe sterk ziet De Bruyne de Rode Duivels? "Daar horen wij ook bij"

De Rode Duivels zijn zo'n twijfelgeval bij de start van het toernooi. Waar moet je hen nu zetten in vergelijking met de topfavorieten. Kevin De Bruyne gaf er op zijn persconferentie zelf een antwoord op.

Op de FIFA-wereldranking staat België nog steeds derde. "Het is moeilijk om te zeggen hoe sterk we zijn. Weet je, toen we nummer 1 waren of aan het stijgen waren, krijg je in de kwalificaties steeds makkelijkere tegenstanders. Dat gaat zo als je hoog gerangschikt staat."

Wij zitten bij de schaduwfavorieten

Het is dan moeilijk om snel heel ver weg te zakken. "In de kwalificaties win je veel en op zo'n toernooi verlies je één of twee matchen en ben je uitgeschakeld. Je verliest daardoor niet zoveel punten. Onze kern is nu derde, maar in een toernooi maakt dat allemaal niet uit. Ik weet alleen dat het team klaar is."

Maar hoe sterk schat hij zijn eigen ploeg nu in? "Een beetje hetzelfde als iedereen. Je hebt twee-drie echte topfavorieten en dan heb je een groepje schaduwfavorieten. Daar horen wij wel bij, maar op welke plaats zou ik je niet kunnen zeggen."

"Ik weet dat iedereen bij ons enorm veel zin heeft om eraan te beginnen. De jongens zijn scherp en voor velen is het de eerste keer. Ze zijn gebrand om iets te tonen. Dit is een uithangbord om te tonen dat zij die kwaliteiten ook hebben."

Op dezelfde golflengte met Tedesco

Domenico Tedesco lijkt wel het wondermiddel gevonden te hebben om De Bruyne gelukkig te maken. "Op de leeftijd die ik heb en de coaches die ik gehad heb, pas je je snel aan hoor", lachte KDB. "Maar we zitten op dezelfde golflengte. Hij wil snelheid vooraan zien en agressieve druk."

"Je moet je wel aanpassen aan de spelers die je krijgt. Als clubcoach kan je doen wat je wil en je eigen spelers kopen voor je systeem. Maar ik denk dat hij op dit moment tevreden is met hoe de ploeg reageert."