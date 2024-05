Union SG-speler roept de hulp van José Mourinho in om het over afgekeurd doelpunt van Cercle Brugge te hebben

Club Brugge vierde zondagavond zijn 19e landstitel. Even had Union veel hoop, maar de VAR besliste er anders over.

Club Brugge wist op voorhand wat het moest doen om de landstitel te veroveren. Een gelijkspel tegen Cercle Brugge was daarvoor voldoende.

En gelijkspelen is exact wat Club wist te doen tegen de stadsrivaal. Het bleef 0-0 tegen Cercle, al had het er ook heel anders uit kunnen gezien hebben.

Cercle scoorde een doelpunt, zo'n tien minuten voor tijd. Lopes Da Silva zou echter offside hebben gestaan, waarna de VAR zeven minuten lang naar beelden keek. Scheidsrechter Jonathan Lardot werd dan naar het scherm geroepen, hij moest gaan beslissen.

Uiteindelijk besloot Lardot om het doelpunt af te keuren. Een verschrikkelijk belangrijke beslissing, want als Cercle won, zou Union SG kampioen zijn geworden. De Brusselaars wonnen zelf met 2-0 van KRC Genk.

Bij Union werd er gefeest, de bekerwinst werd nog eens goed gevierd, maar niet alle spelers bleven met een even goed gevoel achter. Noah Sadiki plaatste even na de wedstrijden een filmpje op sociale media waaruit duidelijk blijkt wat hij er allemaal van vindt.

Hij plaatste de video van José Mourinho die zegt: "I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble, and I don't want to be in big trouble", "Ik wil liever niet praten, want als ik praat zit ik in diepe problemen. En ik wil niet in de problemen komen."

Een bekend filmpje dat wel vaker wordt gebruikt door atleten om aan te geven dat ze het niet eens zijn met beslissingen van de arbitrage, zonder dat letterlijk te zeggen.

