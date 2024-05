Ex-model Phaedra Hoste bekent kleur: "Er is maar één ploeg van 't stad in Brugge"

Phaedra Hoste zal de match tussen Club en Cercle Brugge vanuit Italië volgen. Haar pronostiek is een 1-2-overwinning voor Cercle.

Ook al had Phaedra Hoste ooit een relatie met Paul Okon, één van de legendarische spelers van Club Brugge, toch is zij duidelijk fan van Cercle.

“Mijn vader en zijn familie zijn al jaar en dag diehard fan van de Vereniging, dus het stond al van voor mijn geboorte vast voor wie ik zou supporteren”, lacht ze in Het Belang van Limburg.

Echt ver gaat ze daar wel niet in, dat laat ze aan haar familie over. “Ik denk dat mijn broer de laatste nachten niet meer slaapt van de stress.”

Ploeg van ‘t stad

Ze zit momenteel in het buitenland, maar zal de wedstrijd wel volgen. “Ik gun het ze echt heel hard om de kers op de taart te zetten van dit seizoen. Ze verdienen dat. En dat dat Club kan dwarsbomen, is natuurlijk mooi meegenomen, want er is maar één ploeg van ’t stad en dat is Cercle.”

Ze gelooft rotsvast in de overwinning. “Ik durf er redelijk wat geld op inzetten dat Cercle Club kan kloppen. Dat heeft te maken met mijn optimistische ingesteldheid, maar ook met het feit dat we de laatste tijd al voldoende hebben bewezen de capaciteiten daarvoor te hebben. Wie dan kampioen speelt, maakt me niets uit.”