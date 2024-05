Club-spelers hebben zware plannen: "Vieren tot ik niet meer kan babbelen"

Maxime De Cuyper bracht zijn hele voetballeven al door bij Club Brugge. Het jeugdproduct mocht zijn eerste titel vieren. En of hij er blij mee was. Bedekt onder champagne en een witte substantie kwam hij uitleg verschaffen.

Na het laatste fluitsignaal moest De Cuyper nog één sprintje trekken: naar binnen. Want duizenden fans bestormden het veld. "Ik heb gelopen voor mijn leven ja", lachte hij. "Ik heb op de live binnen gezien hoe Spilie (Jorne Spileers) met de fans aan het vieren was, maar ik was blij dat ik binnen was. Ze kwamen van overal."

Bij De Cuyper moest het allemaal nog wat doordringen. "Het is een droom. Ik besef het allemaal nog niet goed. Ik was euforischer op Anderlecht, maar het zal straks wel binnen komen. Wat er op mijn shirt hangt? Van die vieze yoghurtjes die we krijgen. (lacht)"

Als echte Bruggeling moest hij zich toch nog eens in de wang knijpen. "Ik herinner me de eerste titel na elf jaar. Ik kon toen niet eens een kaartje krijgen om in het stadion te geraken. Die sfeer die er toen was... En nu dit! Het is onbeschrijfelijk!"

Uiteraard ging het ook over die ene fase waarbij ze ontsnapten aan een achterstand. De Cuyper en Odoi waren er eerlijk over. "Ja, die bal was over de lijn", aldus Odoi. Waarop De Cuyper inpikte: "Van die offside weet ik niks."

En toen moest het feest nog echt beginnen. "Tot ik het niet meer weet zeker? Zoveel ontlading... Ik ga vieren tot ik niet meer kan babbelen. Ik drink wel geen bier nee. Ik ga iets anders drinken", nam hij afscheid met een knipoog.