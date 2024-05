Mignolet doet opmerkelijke onthulling: "Toen heb ik naar Vincent Mannaert een berichtje gestuurd dat het mogelijk was"

Simon Mignolet mocht zijn vierde titeltrofee in vijf jaar de lucht insteken. De doelman van Club Brugge was al ietwat in de wind toen hij na de viering op het veld weer de catacomben indook, maar hij maakte wel de juiste analyse.

Mignolet was één van die jongens die nooit het geloof verloren heeft. "In de reguliere competitie hebben we niet ons echte gezicht getoond. In de play-offs deden we dat wel. En er was in onze kleedkamer niet één man die gezegd heeft dat hij er niet meer in geloofde", begon Mignolet.

En het beetje kampioenengeluk namen ze er met graagte bij. "We hebben dit seizoen zelf heel wat discutabele fases tegen gekregen. Er was daar boven iemand met ons vandaag. Ik wil er echter niet te veel over spreken. We zijn kampioen, het ligt achter ons."

"Weet je, ik was geblesseerd na de eerste speeldag waar we gelijkspeelden tegen Cercle en Union verloor van Genk. Toen heb ik een berichtje naar Vincent Mannaert gestuurd om te zeggen dat ik iets voelde, dat er iets mogelijk was. Ik ben blij dat ik hiervan deel kon uitmaken."

Laat ons nu wat rusten en daarna komen we terug om het opnieuw te doen

En wat nu naar volgend seizoen toe? Met Nicky Hayen? "Ik ben speler en dat is niet aan mij om te beslissen. Wat ik wel wil zeggen is dat de coach getoond heeft dat hij over het DNA van Club beschikt. Dat hij het werk kan doen en afmaken."

"Een beetje zoals met Schreuder, maar Nicky had minder tijd. Hij heeft met jongens als mezelf, Hans, Brandon en Denis gesproken. Mannen die al iets gewonnen hadden hier. En als je samenwerkt, dan kan je veel bereiken."

Mignolet zelf wil nog niet te veel over de toekomst nadenken. "Hoe lang ik nog door ga? Ik heb nog een contract voor twee jaar. Laat ons nu wat rusten, dat hebben we verdiend. En daarna komen we terug om het opnieuw te doen."