'Gent vindt miljoenenakkoord en heeft spits beet'

KAA Gent komt steeds dichterbij een zomeraanwinst. Andri Guðjohnsen, zoon van Eidur en kleinzoon van Arnar, lijkt eerstdaags te zullen gaan tekenen bij de Buffalo's. Een totaalakkoord zou gevonden zijn.

KAA Gent zal deze zomer ook een stevige transformatie ondergaan. De spelerskern zal duchtig gewijzigd worden. Na het vertrek van Orban, Cuypers én Fofana is er zeker ook vooraan dringend versterking nodig.

Gent is nu zo goed als rond met Andri Guðjohnsen, de zoon van de bekende IJslandse voetballer Eidur Guðjohnsen, die onder andere speelde voor Club Brugge, Cercle Brugge, Chelsea, Barcelona en de IJslandse nationale ploeg.

Deal van drie miljoen euro voor bekende zoon (en kleinzoon) van

Andri Guðjohnsen speelde dan weer voor de jeugd van Barcelona en Real Madrid, ondertussen scoorde hij ook al voor zijn land. Dit seizoen speelde de 22-jarige aanvaller in Denemarken bij Lyngby, maar komende zomer lijkt daar verandering in te komen.

Het Laatste Nieuws weet dat er een totaalakkoord is tussen beide clubs over een deal van om en bij de drie miljoen euro. Guðjohnsen was vorige week al eens in de Planet Group Arena en in Oostakker en staat voor een nieuwe avontuur.

Met het totaalakkoord lijkt de eerste deal dus binnen te zijn qua aanvallende versterking. De kans dat Sam Baro het bij enkel de IJslandse spits houdt lijkt dan weer klein. Met vijftien doelpunten in Denemarken deed hij het dit seizoen voortreffelijk.