'Belgische topclub is geïnteresseerd in Anouar Ait El Hadj'

Anour Ait El Hadj verliet Anderlecht om naar KRC Genk te trekken. Hij hoopte daar meer speeltijd te krijgen, al gebeurde dat niet altijd.

Toen Anouar Aït El Hadj in januari 2023 Anderlecht verliet om naar Racing Genk te gaan, was zijn ambitie duidelijk: een vaste basisspeler worden in Limburg.

Dat lukte bij Anderlecht maar moeilijk, en hetzelfde gebeurde bij Genk, waar de 22-jarige speler nauwelijks op het veld stond tijdens het reguliere seizoen.

Anouar Aït El Hadj (KRC Genk, ex-Anderlecht) op weg naar Union Saint-Gilloise?

Tijdens de play-Offs kreeg El Hadj meer kansen. Hij speelde 534 minuten, bijna het dubbele van wat hij speelde tijdens het reguliere seizoen. Hij stond in de basis tijdens de eerste zeven wedstrijden.

De situatie blijft echter niet ideaal voor El Hadj. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri, kan de speler eventueel vertrekken deze zomer. Er is namelijk een andere Belgische topclub geïnteresseerd: Union SG.

Er is bij Genk echter nog geen concreet bod binnengekomen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo'n 1,2 miljoen euro. Hij speelde in totaal 37 wedstrijd voor Genk.