Halvering van de punten? Blunder in Brugse derby? Castro-Montes heeft eigen verklaring voor missen van titel met Union

Derde keer, goede keer is een gezegde dat voor Union niet opgaat. De Brusselaars grijpen voor het derde jaar op rij naast de titel en stapelen zo de ereplaatsen op. Nochtans zag het er dit seizoen zo goed uit voor Union.

Voor de start van de play offs was de kloof met Anderlecht niet extreem groot maar Club Brugge volgde al wel op een respectabele afstand, zelfs met halvering van de punten. Toch werd Union nog ingehaald door Club.

Even leek de titel toch nog naar Union te gaan toen Cercle tot scoren kwam tegen Club. Al was dat maar voor even vooraleer het doelpunt werd afgekeurd. "Het was voor ons heel bizar op het veld", vertelde Union-speler Alessio Castro-Montes na affluiten bij DAZN.

Bevestiging bij de bank

"We hoorden het publiek tekeer gaan en vroegen bevestiging bij de bank. Daar zeiden sommigen dat het 0-1 was, anderen dat het nog 0-0 was. Het publiek kalmeerde dan redelijk snel waardoor we het uiteindelijk wel wisten wat het was", nam Castro-Montes ons mee naar het gevoel op het veld.

Het zou een onverhoopt titelfeest geweest zijn aangezien Union zich voor de laatste speeldag niet veel kans gaf om het nog te halen. "In voetbal kan er veel gebeuren. Er was even hoop en nu ook teleurstelling maar we wisten dat het moeilijk zou worden vandaag", was hij eerlijk.

0 op 12 als dooddoener

Over het afgekeurde doelpunt in de Brugse derby zal ongetwijfeld nog veel inkt vloeien. En dat Club enkel kampioen is kunnen worden door de halvering van de punten misschien ook. Toch kijkt Castro-Montes toch vooral naar de eigen ploeg: "Het grote probleem is dat we met 0 op 12 aan de play offs begonnen zijn. De puntendeling is niet helemaal fair maar dat wisten we bij aanvang van het seizoen al."