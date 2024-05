Titel of niet, Union-supporters zetten twee heel speciale mensen in de bloemetjes tijdens laatste wedstrijd

Union heeft er ondertussen drie seizoenen op het hoogste niveau opzitten, driemaal met een andere trainer en driemaal deed de club mee voor de titel.

Het is in dit derde seizoen dat Union voor de eerste keer een trofee kon pakken: de Beker van België. Of het nu de dubbel wordt of niet, de supporters zijn niet al te gulzig en niet ontevreden met een top 3 plaats en het binnenhalen van de beker.

En daarvoor wilden ze hun trainer in de bloemetjes zetten. De kans is namelijk niet onbestaande dat Alexander Blessin net als Geraerts en Mazzu de club al na één jaar zal verlaten. Dat Blessin zo mogelijk nog beter deed als zijn voorgangers, zullen de supporters niet vergeten.

Na de bekerfinale was er al een intiem moment tussen Blessin en zijn vrouw Charlotte die een ruggenmerginfact had. Dat zijn de Union-supporters niet vergeten want ze zetten vooral de vrouw van Blessin in de bloemetjes.

Met een spandoek bij de start van de tweede helft betuigen ze hun steun aan de trainer en zijn vrouw. "Achter elke man staat er een sterke vrouw, bedankt Alexander, bedankt Charlotte", staat er te lezen.