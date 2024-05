De teerling is geworpen: de Europese tickets voor België op een rijtje, met data en mogelijke tegenstanders

De knopen zijn doorgehakt. We weten wie de titel heeft gepakt in de Champions' Play-off, we weten wie tweede en derde is geworden en ook wie het vierde rechtstreekse ticket voor Europees voetbal heeft gepakt. Een overzicht is dan ook op zijn plaats.

Club Brugge: groepsfase Champions League

De kampioen is in het seizoen 2024-2025 meteen zeker van de groepsfase in de Champions League. Dat wordt er dit seizoen eentje met 36 ploegen en vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden voor alle ploegen tegen acht verschillende tegenstanders.

Union SG: derde voorronde Champions League

Voor de runner-up is er dit seizoen een plekje in de derde voorronde van de Champions League, waar er wordt gespeeld in het non-champions path. Mogelijke tegenstanders in de derde (en vierde) voorronde zijn Rangers, Benfica, Lille en Twente. De loting is op 22 juli, er wordt gespeeld op 6&7 en 13&14 augustus.

Anderlecht: play-offs Europa League

Het nummer drie uit de Jupiler Pro League mag dit seizoen naar de play-offs van de Europa League. Mogelijke tegenstanders daarin kunnen Ajax Amsterdam, Braga, LASK Linz of Besiktas worden onder meer. De loting is voorzien op vijf augustus, er wordt gespeeld op 22 en 29 augustus.

Cercle Brugge: tweede voorronde Europa League

Het nummer vier uit de competitie moet twee rondes vroeger aan de bak in de Europa League. Het heeft daarbij wel het voordeel dat het in die eerste ronde al reekshoofd is. Mogelijke tegenstanders zijn onder meer Silkeborg, Wisla Krakow, Kilmarnock en Panathinaikos. De loting is al op 19 juni, de matchen worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus.

KRC Genk of KAA Gent: tweede voorronde Conference League

Voor het laagste Europese ticket wijken we uit naar de Conference League. Het Belgische team is sowieso reekshoofd en kan uitkomen tegen onder meer Hacken, Tre Penne, Derry City, Cliftonville of HB Torshavn. De loting is al op 19 juni, de matchen worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus.