"Goede dag voor liefhebbers van Belgisch competitiemodel": zo zag de stand er uit ZONDER halvering van de punten

Club Brugge heeft zijn negentiende landstitel beet. Maar het had ook helemaal anders kunnen lopen, daar is iedereen het ondertussen over eens. Blauw-zwart begon met een enorme achterstand aan de play-offs en mag de halvering van de punten dan ook danken.

Club Brugge is door het gelijkspel tegen Cercle Brugge de landskampioen geworden in de Champions' Play-off. Blauw-zwart totaliseert 50 punten en dat is net voldoende voor de titel. Union SG won van Genk en strandt op een puntje. RSC Anderlecht verloor en komt daardoor nog steeds op 46 punten uit, drie punten onder Union SG met 49 punten dus. Maar zonder de halvering van de punten was het een heel erg ander verhaal geweest bovenaan. Stand G P W G V G = Vorm 1. Club Brugge 10 50 7 3 0 21-6 15 W W G W G 2. Union SG 10 49 4 2 4 17-12 5 W G G W W 3. Anderlecht 10 46 4 2 4 12-12 0 G G W V V 4. Cercle Brugge 10 37 3 4 3 13-13 0 G W W V G 5. KRC Genk 10 37 4 1 5 8-17 -9 V V V W V 6. Antwerp 10 32 2 0 8 7-18 -11 V V V V W © photonews In een scenario zonder de halvering van de punten was Union SG trouwens met 84 punten (70+14) de overduidelijke kampioen, voor RSC Anderlecht (77, 63+14) en Club Brugge (75, 51+24). Toch wel bijzonder. Een goede dag voor liefhebbers van het Belgische competitiemodel. Een goede dag voor liefhebbers van het Belgische competitiemodel. #clucer #utrgae — Robin van Wijlick (@robinvanwijlick) May 26, 2024 Pro memorie: ook Club Brugge zelf is al langer dan vandaag tegen de halvering van de punten in de play-offs. Mogelijk dat deze titel het begin van het einde van die halvering kan gaan betekenen richting de toekomst. Een titel pakken met negentien punten achterstand bij de start van de play-offs? Dat klinkt wrang voor sommige supporters. Aan de andere kant heeft Club Brugge wel een ongeslagen status in de Champions' Play-off en dat zegt ook wel iets.