Club-icoon komt terug naar vertrouwde stal bij JPL-team

KVC Westerlo wist zich dit seizoen te redden in de Jupiler Pro League en was daar heel blij mee. Ondertussen willen ze ook met hun B-ploeg stappen zetten en daartoe hebben ze een belangrijke pion in huis gehaald.

Jens Cools keert terug naar zijn oude liefde KVC Westerlo. De 33-jarige middenvelder is na vele omzwervingen op die manier terug 'thuis' bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon in maart 2010 toch alweer. De middenvelder komt over van Lierse, dat hem in januari 2023 transfervrij wist weg te plukken na een episode bij Al-Riyadh. In het verleden speelde hij in België ook bij onder meer KAS Eupen en Waasland-Beveren. Jens Cools terug naar Westerlo Tussen 2010 en 2016 speelde hij bij Westerlo, waar hij uit de jeugd werd gehaald om bij de A-kern het mooie weer te gaan maken. Daarmee mag hij genoemd worden als een clubicoon, dat nu de jeugd moet gaan bijstaan. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Academie KVC Westerlo (@academiekvcwesterlo) Cools zal namelijk de U23-ploeg wat onder zijn hoede nemen en zijn ervaring als voetballer moeten overbrengen op zijn jonge(re) collega's. Westerlo heeft het nieuws inmiddels ook helemaal weten te bevestigen. "๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐˜‚๐—ด ๐˜๐—ต๐˜‚๐—ถ๐˜€. ๐—๐—ฒ๐—ป๐˜€ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—น๐˜€ keert terug naar Westerlo. Met z’n ervaring zal hij een belangrijke steunpilaar worden op het veld in het mee begeleiden van de jonge talenten van onze ๐—จ๐Ÿฎ๐Ÿฏ-ploeg", klinkt het op de sociale media.