RSC Anderlecht slikt vlak voor match tegen Antwerp ferme, dubbele opdoffer

RSC Anderlecht moest al heel wat spelers missen voor de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Royal Antwerp FC. Maar ook op zondag zelf bleven ze niet gespaard van extra problemen.

Het is dit seizoen al heel veel geweest. Naast de knieblessure van Thorgan Hazard, de schouderkwetsuur van Thomas Delaney en de ligamentenblessure van Yari Verschaeren zijn er op cruciale momenten sleutelpionnen uitgevallen.

Denk maar aan Vertonghen, Schmeichel, Amuzu, N'Diaye, nogmaals Delaney en Verschaeren, Ashimeru, Sardella, ... Het lijstje is ondertussen eigenlijk jammer genoeg voor paars-wit eindeloos geworden. En zo is het harken bij de slotspeeldag.

© photonews

De Brusselaars moesten het sowieso al zonder Hazard, Vertonghen, Schmeichel en Ashimeru doen. Zij zijn allen geblesseerd voor de slotspeeldag. En op zondag kwam daar nog eens een dubbele mokerslag bij voor de hoofdstedelingen.

Sardella en Amuzu ook buiten strijd

Sardella is namelijk geblesseerd en Amuzu is ziek. Zij zitten allen niet in de basiself van Brian Riemer, waar naast Coosemans nu ook Patris in de basis komt. En dat in een cruciaal duel, waarin er voor Anderlecht nog veel op het spel staat.

De titel lijkt moeilijk te worden, maar ook de tweede plaats kan nog van belang zijn naar Europees voetbal volgend seizoen toe. Enkel bij een overwinning in Antwerp kan paars-wit nog voorbij Club Brugge, bij een nederlaag zijn ze zeker derde.