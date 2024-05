Mark Van Bommel zegt hoe het zit met zijn toekomst: "Dat is zeker"

Mark Van Bommel zat zondagavond voor een laatste keer op de bank bij Antwerp. De Nederlandse coach heeft afscheid genomen van de fans.

Mark Van Bommel heeft een laatste keer samen met zijn troepen alles gegeven, en met succes. Antwerp won met 3-1 van Anderlecht op de laatste speeldag.

Een emotionele wedstrijd voor Van Bommel. Hij nam afscheid van de supporters. In minuut 77 gingen alle handen op elkaar voor de coach, die toen al een traantje wegplinkte. Op zijn persconferentie vloeiden de tranen ook rijkelijk.

Naast vragen over zijn gevoelens, werd er ook gepolst naar zijn toekomst. Op die vraag antwoordde hij duidelijk.

"Er wordt veel geschreven in de pers, maar op dit moment ben ik vrij op 30 juni. We gaan wel zien wat er gebeurt", vertelde Van Bommel.

"Er is wel één ding dat zeker is. Als ik geen club heb, dan zit ik hier op de tribune naar Antwerp-Beerschot te kijken. Ik heb gehoord dat het dan nog gekker is dan de afgelopen twee jaar", gaat hij verder.

"Zoals we vorig jaar het kampioenschap gewonnen hebben... Waanzinnig. De beker, supercup, Champions League hier op de Bosuil. Dat zijn allemaal mooie momenten. Dat is geschiedenis. We hebben geschiedenis geschreven jongens", besluit Mark Van Bommel, die erg trots is en dat ook mag zijn.