🎥 📷 Prachtige beelden van afscheid Depoitre, tifo voor Vanhaezebrouck - coach houdt het niet droog

KAA Gent nam het in de Planet Group Arena op tegen STVV voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dus werd er ook afscheid genomen van een aantal iconen bij De Buffalo's. Die ook emotioneel reageerden.

Voor de wedstrijd was er al een mooie tifo van de supporters voor Hein Vanhaezebrouck, waarbij ook een vette knipoog werd gegeven naar de enige titel die de Buffalo's voorlopig al pakten - ook toen met Vanhaezebrouck als coach.

Ook tijdens de match kreeg hij een open doekje van de supporters, waarbij het zelfs voor de T1 van de Buffalo's even emotioneel werd. En ook Laurent Depoitre werd uitgebreid in de bloemetjes gezet en kreeg een applauswissel en erehaag.

Het leverde heel leuke en mooie beelden op, waarbij de supporters duidelijk ook aangedaan waren door het einde van een tijdperk. Al was er ook goed nieuws tijdens de wedstrijd te rapen wat betreft de spelersgroep.

Zo maakte Paul Nardi zijn comeback voor eigen huis, met een invalbeurt in de slotminuten voor Davy Roef. Hij is na enkele maanden blessureleed en een zware kwetsuur dus ook opnieuw in de harten gesloten.