Analist heeft geen enkele twijfel en ziet doorslaggevende factor: "Het is ondenkbaar dat Cercle gaat winnen van Club"

De Brugse derby, nog nooit heeft er zo'n belang aan de wedstrijd gehangen. Club Brugge kan mits puntengewin kampioen spelen, Cercle heeft drie punten nodig om de vierde plaats te pakken. Maar analist Wim De Coninck heeft geen enkele twijfel over de afloop.

Hij geeft Cercle bijna geen kans om te winnen. Club heeft immers slechts een gelijkspel nodig. "Op het eerste gezicht is het niet zo'n moeilijke opdracht", zegt hij bij Sporza.

"Het is nog even afwachten of het effectief zo makkelijk wordt, maar gezien hun flow en de geweldige play-offs die ze spelen, ligt het voordeel echt wel bij Club. Ze zijn de laatste wedstrijden telkens zo zegezeker."

Hij durft dan ook boude uitspraken doen. "Het lijkt me dan ook ondenkbaar dat Cercle gaat winnen. Die spelen natuurlijk ook op eigen veld, maar ze moeten het opnemen tegen een geweldige twaalfde man. Die zal heel gek doen vandaag."

Al maakt hij toch één voorbehoud. "De enige keer dat Club minder speelde in de Champions' Play-offs, was tegen Cercle. "En de atypische speelstijl maakt van Cercle eigenlijk de meest gehate club om het tegen op te nemen in onze competitie."

"Onder hun druk uitvoetballen is echt heel moeilijk. Een lange bal kan in dat geval helpen, maar uitgerekend Thiago is afwezig. Die hadden ze bij Club heel goed kunnen gebruiken."