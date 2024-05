Union grijpt derde jaar op rij naast titel maar duwt Genk wel naar plaats 5

De 10% kans waar Alexander Blessin over sprak voor aanvang van de laatste speeldag is niet uitgekomen voor Union SG. De Brusselaars deden hun eigen taak, winnen van RC Genk, maar Club Brugge gunde hun rivalen geen comeback op de laatste speeldag.

Sterke start Union

Of de titel nu werd behaald of niet, Union wou er een feestje van maken in het Dudenpark. Winst was misschien goed voor de titel maar was vooral zeker goed voor de tweede plaats en een ticket voor de Champions League kwalificaties.

De thuisploeg trok dan ook els eerste naar voren in het Dudenpark en domineerde het openingskwartier. Na een corner van Union bleef de bal voor het doel van Vandevoordt hangen maar vol op doel kon er niet getrapt worden. Aan de overkant stak ook Genk een keer zijn neus aan het venster maar Fadera trapte oog in oog met Moris hoog over.

Vanhoutte verlost Dudenpark

Genk overleefde het openiningskwartier zonder kleerscheuren en herstelde het evenwicht op de grasmat maar kansen werden schaarser. Net wanneer we bijna aan het indommelen waren, begon Teklab aan een dribbel op links. Hij werd nog gestuit maar Vanhoutte mocht het daarna nog een keertje proberen. Zijn plaatsbal een metertje binnen de 16 verdween laag in de verste hoek. Vandevoordt zag de bal te laat komen en stond aan de grond genageld.

© photonews

Scrikken na rust

Union begon niet even dominant aan de tweede helft en werd opgeschrikt door een schot van El Khannouss dat maar nipt naast ging. Even later wees Lothar D'hondt naar de stip na licht contact tussen Zeqiri en Castro-Montes en leek een mogelijk titelfeest opnieuw naar de vuilbak te mogen. Na het bekijken van de beelden ging de bal toch niet op de stip.

© photonews

Nilsson zet schaapjes op het droge

Aan de overkant besloot de D'Hondt na een VAR interventie om de bal wel op de stip te leggen. Vandevoordt hield Amoura eerst nog van de 2-0, in de herneming hield El Ouahdi Nillsson van een doelpunt maar hij deed dat met de hand. De rechtsachter kreeg een rode kaart en de bal ging op de stip. Nilsson zette zich zelf achter de bal en zette de dubbele voorsprong op het scorebord.

Ijdele titelhoop

Het feestje leek even helemaal compleet toen het nieuws binnensijpelde dat Club op achterstand was gekomen in Cercle en de titel na drie prangende jaren dan toch binnen was voor Union. maar het was opnieuw tevergeefse hoop voor de Brusselaars bleek na een zeer prangende VAR fase.

Na een tweede en een derde plaats is het dit seizoen opnieuw een tweede plaats voor Union dat de titel naar Club Brugge ziet gaan. ook Genk vloekte na de wedstrijd richting Brugge want de Limburgers zijn naar plaats 5 gezakt door het punt van Cercle tegen Club en moet nu nog barrages spelen tegen Gent voor een Europees ticket.