'KRC Genk wil STVV leegplunderen en naast coach Thorsten Fink ook deze twee goudhaantjes halen'

Bij KRC Genk is er beslist wie de opvolger van Wouter Vrancken moet worden. Thorsten Fink van STVV staat erg dicht bij een overstap naar de rivaal.

Wouter Vrancken besloot deze play-offs dat het tijd was voor een nieuw avontuur. Na wat overleg werd er dan beslist dat het voor iedereen beter was om meteen afscheid te nemen van de coach. Nu is Genk op zoek naar een waardige vervanger.

Thorsten Fink, coach van STVV, staat zeer dicht bij een overstap naar KRC Genk. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij de voorkeur gekregen op Ruud van Nistelrooij, Karel Geraerts en Johan Van Rumst.

Omdat Fink nog onder contract staat bij Sint-Truiden zal Genk wel een vergoeding moeten betalen. STVV is zelf ook al op zoek naar een nieuwe coach. Het zou de bedoeling zijn dat zijn komst deze week wordt afgerond, en volgende week wordt bekendgemaakt.

Maar het blijft niet bij Fink. Racing Genk wil ook Matte Smets en Jarne Steuckers overnemen van de grote rivaal. Die eerstgenoemde kan voor 2,2 miljoen euro opgehaald worden.

Beide spelers genieten veel interesse, maar als Fink naar Genk trekt wordt het plots wel interessanter voor de twee. De Duitse coach gaf hen bij STVV heel veel vertrouwen.