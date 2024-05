Vader van Anderlecht-speler kan zich niet meer inhouden en gaat helemaal tekeer: "Vazquez is geen voetballer"

De frustraties zijn groot bij Anderlecht na alweer een flinke domper. De vader van Kristian Arnstad heeft snel gereageerd op de situatie.

Enkele momenten na de nederlaag van Anderlecht tegen Antwerp, waarna het zeker werd dat Anderlecht derde eindigde achter Club Brugge en Union, spaarde de vader van Kristian Arnstad niemand.

"Twee jaar geleden was Anderlecht dominant tegen Antwerp met Vincent Kompany en eindigde als derde in de Playoffs. Dat was niet genoeg voor sommige ego's", begint Roar Arnstad op zijn X-account.

2 years ago in Play off JPL, Anderlecht dominated Antwerpen with Mr Kompany and ended 3. That was not good enough for some egos. Today they were pissed by Antwerpen 3-1 , playing kick & run. Again. Great progress and excellent choice. Kick & run it seems the new DNA. Good luck ! — Roar Arnstad (@RArnstad) May 26, 2024

"Vandaag werden ze weggepist door Antwerp met 3-1, door Kick & rush te spelen. Alweer. Goede vooruitgang en geweldige keuze. Kick & rush lijkt het nieuwe DNA te zijn. Succes ermee", gaat de vader van Arnstad verder.

Iedereen krijgt er van langs

Het is nu ook wel zo dat Kristian Arnstad op een zijspoor is beland bij Anderlecht. Onder Vincent Kompany kreeg hij meer minuten, maar nu met Brian Riemer aan het roer wordt hij wat aan de kant geschoven.

"Dit seizoen hadden ze alleen geluk omdat Anders Dreyer extreem scherp stond. Een kans en het was goal. Zonder dat zou deze ploeg zich in het midden van het klassement bevinden nadat het 20 miljoen euro uitgaf aan spelers 'over the top', behalve Dolberg. Luis Vazquez is een loper, geen voetbalspeler. 5 miljoen euro", besluit hij verwijzend naar zijn aankoopprijs.