Niet heel Eupen verdient de Challenger Pro League: clubs uit de Jupiler Pro League kunnen nog hele mooie zaken doen komende zomer

Na acht seizoenen in de eerste klasse is KAS Eupen officieel gedegradeerd naar de Challenger Pro League. Sommige spelers van de club kunnen echter nog wel beter doen dan 1B.

Eupen speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League, maar niet heel de club verdient het om in 1B te spelen. Sommige Panda's zouden heel goed van dienst kunnen zijn voor verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. Er zullen komende zomer heel wat interessante deals kunnen plaatsvinden.

Een bijzonder interessante defensieve sector

Achteraan bij KAS Eupen staan drie spelers die de club goed kennen en die gewaardeerd worden bij het publiek. Deze drie kunnen proberen om naar een ploeg in 1A te trekken. We denken hier aan Gary Magnée (24 jaar), Boris Lambert (24 jaar) en Rune Paeshuyse (22 jaar).

Met deze drie spelers naast elkaar vorm je een volledig Belgische verdediging, naast Yentl Van Genechten (23 jaar) die ook in deze lijst thuishoort. Tijdens het seizoen werden de keuzes van de coaches bekritiseerd. Lambert speelde vaak hoger op het veld, Davidson, Palsson, Filin en Kral kregen veel speeltijd... soms vroegen we ons ook af waarom.

Talentvolle jonge spelers zijn ook bij AS Eupen

In het middenveld verdient de jonge Amadou Keita (22 jaar) zeker beter dan de Challenger Pro League. De jonge middenvelder heeft vaak moeten vechten om fouten van teamgenoten te recht te zetten en heeft laten zien dat hij technisch beter is dan gemiddeld.

De laatste naam op deze lijst is meer een gok: Lorenzo Youndje. Zoals we een paar maanden geleden al gemeld hebben, wordt de full-back al een tijdje gevolgd door Standard, Racing Genk en Club Brugge, die hem graag speeltijd wilden geven in de Challenger Pro League voordat ze hem bij het eerste team zouden introduceren.

De Belgische U19-international moet misschien nog wat wachten op een plaats in 1A, maar heeft veel potentieel. Het blijft nog even afwachten om te zien wat er met alle spelers zal gebeuren.