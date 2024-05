Gooit zijn blessure roet in het eten voor Jan Vertonghen? "Het leek alsof hij dacht: weet je wat, nog een EK en we houden ermee op"

Afgelopen zondag viel Jan Vertonghen geblesseerd uit bij Anderlecht tijdens de wedstrijd tegen Union. Verder onderzoek moet nu uitwijzen hoe ernstig de blessure is.

Anderlecht speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen Union SG. Geen goede zaak in de titelstrijd voor beide ploegen. Daarnaast verloor paars-wit ook nog eens zijn kapitein.

Vertonghen ging Amoura achterna, maar voelde iets aan de lies waarna hij niet meer verder kon. Bij Extra Time werd er heel wat gepraat over de kwetsuur van Vertonghen.

"Zat hij op dat moment aan zijn toekomst te denken?", stelt Filip Joos volgens Sporza. "Wat hij gaat doen na het EK, is tenslotte nog niet beslist."

"Het leek alsof hij dacht: weet je wat, nog een EK en we houden ermee op. Maar dat is misschien maar een momentopname", pikt Peter Vandenbempt in. Wesley Sonck stelt dan weer een beetje gerust. "Het was niet in volle sprint, dus ik denk dat het nog zal meevallen."

Franky Van der Elst zag dat de Rode Duivel er toch niet helemaal gerust in was. "Want echt goed zag het er toch niet uit. Je zag de bezorgdheid op zijn gezicht."