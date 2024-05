Vercauteren blikt terug op noodlottige avond toen Courtois opstapte bij Rode Duivels, maar: "Een terugkeer is bespreekbaar. Het is géén kwestie van ego's"

Thibaut Courtois behoort tot de voorselectie van de Rode Duivels voor het EK in Duitsland. Toch is de kans héél klein - om niet te zeggen onbestaande - dat de doelman morgen zal opgeroepen worden. Frank Vercauteren blikt terug op die noodlottige avond van enkele maanden geleden.

17 juni 2023. België bleef steken op een 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk. Een drama was dat allerminst. De weg richting de groepsfase van het EK kwam op geen enkel moment in gevaar. De toekomst van Thibaut Courtois als nummer één van België des te meer. Tot op de dag van vandaag is de toekomst van de doelman bij onze nationale ploeg onduidelijk. Om niet te moeten zeggen voorbij...

"Ik ben die avond héél lang blijven zitten op de Heizel", blikt Frank Vercauteren terug in Het Laatste Nieuws. "Ik heb met Thibaut zitten praten en ik wist meteen dat het niet oké was. Het is een complexe situatie. Iets dat gegroeid is uit het verleden. Ik was op dat moment nog niet aan de slag bij de Belgische voetbalbond en was er dus niet bij betrokken, maar we werden er wél mee geconfronteerd."

Het is een publiek geheim dat Courtois al langer van mening is dat hij te weinig respect krijgt in eigen land. Het feit dat Romelu Lukaku in de interland tegen Oostenrijk - Kevin De Bruyne lag in de lappenmand - de aanvoerdersband kreeg schoot bij de 102-voudig Rode Duivel in het verkeerde keelgat. Courtois werd uitgerekend in die wedstrijd gehuldigd omdat hij de kaap van honderd interlands had overschreden.

Vercauteren leek dan ook de geknipte man om de brokken te lijmen. "Natuurlijk! Dat is een deel van mijn job, hé. De dag voor zijn blessure hing ik nog met Thibaut aan de telefoon. We hebben geprobeerd om het op te lossen, maar het heeft niet mogen zijn. Dan moet je dat ook accepteren. Door zijn blessure zijn we vervolgens in een situatie beland waar niemand iets kan aan doen."

Is een terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels aan de orde?

Op dat moment leek het EK simpelweg onhaalbaar voor Courtois. Al liggen de kaarten ondertussen anders. De doelman stond de voorbije weken onder de lat bij Real Madrid én speelt komende zaterdag de finale van de Champions League. "Maar hij heeft aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor het EK. Die boodschap was duidelijk en is ook zo aangekomen bij Tedesco. Daar hoeven we niet over te discussiëren. We moeten de mening en keuzes van Thibaut respecteren. Net als die van Domenico."

"Al blijk ik een positief ingestelde mens", besluit Vercauteren. "Ik geloof dat een terugkeer van Courtois bespreekbaar is. Het is géén kwestie van ego's. Courtois en Tedesco zijn in staat om hun ego opzij te zetten en aan het belang van de ploeg te denken. Maar het is nu vooral tijd om te focussen op het EK. Na het toernooi zal het allemaal wel weer een item worden."