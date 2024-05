Weer op het veld staan gaat moeilijker dan verwacht voor Eden Hazard: "Het is moeilijk, dat ga ik niet ontkennen"

Eden Hazard is op de Kings World Cup actief op dit moment. De voormalige Rode Duivel heeft het echter wel wat moeilijk met de regels.

Eden Hazard is de ster van het Belgische team Deptostra FC tijdens deze Kings World Cup die plaatsvindt in Mexico. De andere namen zijn een beetje verrassend: er is mede-aanvoerder, Céline Dept, maar ook enkele minder bekende spelers dan Hazard.

De broer van Eden, Ethan (Tubize-Braine), is ook aanwezig, evenals Viktor Boone (Lierse), Lillo Guarneri (ex-Milan), Nabil Jaadi (ex-Anderlecht), Jordy Gillekens (Francs-Borains) en Hamza Massoudi (KFC Dessel).

De Belgen hebben zich goed verweerd tegen Peluche Caligari. Uiteindelijk verloren ze met 5-4, en Eden Hazard, die op sommige momenten vermoeid leek, gaf toe dat het moeilijker was dan verwacht.

Hazard worstelt met de regels

"Het is niet makkelijk, je ziet dat zij gewend zijn om dit soort wedstrijden te spelen. Maar het is goed, het is een mooie ervaring. We hadden kunnen winnen, helaas hebben we verloren", zegt de voormalige Rode Duivel in een interview met Instant Foot.

De regels van de Kings World Cup zijn speciaal: het gaat om wedstrijden met 7 tegen 7, met veel wissels tijdens de wedstrijden. "De regels zijn lastig, dat ga ik niet ontkennen", erkent Eden Hazard. "Het is snel, je speelt, je gaat eruit... Ik ga dit vanavond goed bestuderen. Fysiek gaat het wel, het is gelukkig twee keer 20 minuten, niet twee keer 45", besluit hij met een glimlach.