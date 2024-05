Namen van Rode Duivels die zeker meegaan naar EK in Duitsland worden gelekt: ontdek hier wie al zeker is van een plaats in de selectie

Het Europees Kampioenschap in Duitsland zal binnen een kleine drie weken van start gaan. De Rode Duivels beginnen hun tornooit op 17 juni tegen Slowakije in Frankfurt.

Selecties van de deelnemende landen worden stilaan bekendgemaakt, ook die van België. Bondscoach Domenico Tedesco zal zijn 26 namen op dinsdagochtend bekendmaken.

Ondertussen worden er al enkele namen op voorhand gelekt. Er worden muurschilderingen gemaakt van Rode Duivels die mee naar het EK zullen trekken.

De gezichten van enkele Rode Duivels werden al gespot. Volgens Het Laatste Nieuws is er een muurschildering van Jan Vertonghen te zien op een sporthal in Tielrode, zijn geboortedorp.

Ook Kevin De Bruyne valt te bewonderen op de gevel van een huis in Drongen, ook zijn geboorteplaats. Mogelijk komen we zo nog enkele namen te weten.

Update: Ook het gezicht van Romelu Lukaku werd ondertussen gevonden.

𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰 calling. 📝⏳



Watch the boss' press conference on Tuesday at 10AM on YouTube, https://t.co/p4YAhTplX1 of the RBFA APP. pic.twitter.com/XigdUu9lSH