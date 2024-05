Hebben ze navraag gedaan bij Kompany? 'Barcelona verrast en kiest voor rol van speler-trainer voor voormalige sterkhouder'

Het is wachten op het ontslag van Xavi Hernandez als coach van FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht heeft met Hansi Flick al een vervanger in de wachtkamer zitten. Maar ook de assistent wordt een opvallende keuze.

Comedy Capers is compleet op Camp Nou. Xavi Hernandez besloot rond de jaarwisseling om na dit seizoen te stoppen als coach van FC Barcelona. Uiteindelijk werd de voormalige middenvelder door Joan Laporta overtuigd om te blijven. Nu is het uitgerekend diezelfde Laporta die hem zijn C4 gaat overhandigen.

Barça eindigde in La Liga op een tweede plaats en moest de titel en Real Madrid laten. Het waren echter niet de resultaten, maar enkele uitspraken die Xavi uiteindelijk de kop hebben gekost. Barcelona werkte zondagavond de laatste wedstrijd van het seizoen af. De bevestiging van het vertrek van Xavi verwachten we dan ook alle momenten in de mailbox.

Laporta liet er de voorbije dagen dan ook geen gras over groeien. Hansi Flick zit in de wachtkamer. Barcelona bereikte vorige week een akkoord met de Duitser. Hij werd in september van vorig jaar ontslagen als bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Daarvoor was hij aan de slag bij Bayern München.

Flick neemt enkele vertrouwelingen mee, maar Laporta kiest als assistent voor zijn nieuwbakken coach ook zelf een héél opvallende figuur. De Spaanse media weten dat Thiago Alcantara de sportieve staf komt vervoegen. Maar dat is niet alles: de voormalige middenvelder komt in de hoedanigheid van speler-trainer.

De 33-jarige middenvelder is een jeugdproduct van La Masia en voetbalde tot 2013 bij Barcelona. Zijn aflopende contract bij Liverpool FC wordt niet verlengd. De duobaan in het vertrouwde nest wordt voor Thiago een laatste avontuur vooraleer hij de voetbalschoenen definitief aan de haak hangt.