Comedy Capers compleet in Camp Nou? 'Barcelona wil Xavi op straat zetten na misplaatste uitspraken en... heeft plots wél al een vervanger gevonden'

Bereikt de chaos bij FC Barcelona een hoogtepunt? De Catalaanse grootmacht denkt er namelijk aan om Xavi Hernandez alsnog de laan uit te sturen. Zijn opvolger staat zelfs al klaar. En dat allemaal voor enkele misplaatste uitspraken.

De aanleiding was een interview in de Spaanse media waarin Xavi Hernandez vooruit blikt naar het volgende seizoen. "FC Barcelona is nog steeds beperkt door financiële restricties", liet de coach zich ontvallen. "Ik wil dan ook geen doelen stellen voor volgend seizoen. Ik wil eerst zien wat er in huis komt van de beloofde transferperiode."

We moeten er geen tekening bij maken. Vooral die laatste zin schoot in het verkeerde keelgat bij Joan Laporta en Deco. Beloofde inspraak in de zomermercato was namelijk dé voorwaarde voor Xavi om terug te komen op zijn beslissing en volgend seizoen in Camp Nou te blijven.

© photonews

SPORT weet dat Laporta de komende dagen wil beslissen over het lot van Xavi. Een ontslag van het clubicoon - hij zal komend weekend de slotwedstrijd van het seizoen sowieso nog coachen - hangt naar verluidt echt wel in de lucht.

Barça zat zelfs al samen met een potentiële opvolger. Roberto De Zerbi kondigde - toeval of niet? - enkele dagen geleden zijn vertrek aan als coach van Brighton & Hove Albion. De 44-jarige Italiaan mikt op een nieuwe uitdaging.

Wie wordt de nieuwe coach van FC Barcelona?

Barcelona past alvast in die nieuwe uitdaging. Ook Real Madrid polste enkele maanden geleden naar de beschikbaarheid van De Zerbi, maar de coach wou op dat moment niet springen. De Koninklijke verlengde uiteindelijk het contract van Carlo Ancelotti. Gaat De Zerbi die trein een tweede keer laten passeren?