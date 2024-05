Union SG-coach Alexander Blessin trekt aan de alarmbel: "Ik hoop echt dat het zal veranderen"

Union SG heeft voor het derde seizoen na elkaar naast de titel gegrepen. De Brusselaars deden wat ze moesten tegen KRC Genk, maar Club Brugge speelde na een gelijkspel tegen Cercle Brugge kampioen.

Union SG won zondagavond met 2-0 van KRC Genk. Meer konden de Brusselaars niet doen op de laatste speeldag van het kampioenschap. Club Brugge moest gelijkspelen om kampioen te worden en deed dat ook.

Blessin was na afloop fier op zijn spelers. "Op het einde was het inderdaad erg close. Eerst dacht ik dat het doelpunt goedgekeurd was, de sfeer was dan ook waanzinnig. Toen geloofden we erin dat Cercle kon winnen. Dat zijn nu eenmaal de emoties die bij het voetbal horen. Soms gaat het in de ene richting, de andere keer in de andere", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

"Ik ben erg fier om de coach van dit team te zijn, het was een waanzinnig parcours. We kunnen alleen maar fier zijn op de titel en het feit dat we vice-kampioen zijn. Daarvoor had ik aan het begin van het seizoen zonder twijfel getekend."

"Natuurlijk is er ook wat teleurstelling omdat we er zo dichtbij waren, maar goed. Volgend jaar is er Champions League-voetbal, en ik denk dat we de komende dagen als we terugkijken op ons avontuur alleen maar fier zullen zijn", gaat hij verder.

Over het systeem is Blessin natuurlijk veel minder enthousiast. "Wat kan ik er nog over zeggen? We weten hoe het format in elkaar zit, dus we kunnen er niet over klagen. Voor mij is het alleszins niet fair."

"Als je 19 punten voorstaat en je verliest de helft, dan is dat veel. Het gaat hier om 30 wedstrijden tegenover 10 die uiteindelijk veel zwaarder doorwegen. Maar goed, het is zo en we moeten het accepteren. Al hoop ik echt dat het zal veranderen", besluit Blessin.